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135 Düzensiz Göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlanan 135 düzensiz göçmen yakalandı.

22.08.2019 14:22
135 Düzensiz Göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlanan 135 düzensiz göçmen yakalandı.
Küçükkuyu Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler, Küçükkuyu beldesi sahilinde kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 135 düzensiz göçmeni yakalayıp haklarında yasal işlem başlattı.
Bu kişiler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
Ayrıca yabancı uyrukluların yasa dışı geçişini organize ettiği öne sürülen iki şüpheli gözaltına alındı.
135 Düzensiz Göçmen yakalandı

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Kaynak: AA

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