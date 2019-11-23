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135 hafız için icazet töreni

Kahramanmaraş'ta hafızlık eğitimlerini tamamlayan 135 erkek hafız için icazet töreni düzenlendi.

23.11.2019 13:13 | Son Güncelleme: 23.11.2019 13:18135 hafız için icazet töreni
'ta hafızlık eğitimlerini tamamlayan 135 erkek hafız için icazet töreni düzenlendi.

Hafızlık icazet töreni Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlendi. ilçesindeki Müftü Muhammet Gevher Kur'an Kursu'ndan 66, Ayşe Yaşar Gölcü Kur'an Kursu'ndan 32, Şazibey Kur'an Kursu'ndan 15, Acemli Kur'an Kursu'ndan 15, Onbeş Temmuz Şehitler Kur'an Kursu'ndan 7 hafız olmak üzere toplam 135 hafızımız Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açmış olduğu hafızlık tesbit sınavını kazanarak Hafızlık belgesini aldı. Düzenlenen törende hafızlara birer adet altın ve çeşitli hediyeler de takdim edildi.

Programda konuşan İl Müftüsü Celal Sürgeç, Kahramanmaraş'ın Kur'an ve hafızlık eğitimi anlamında Türkiye'nin marka illerinden biri olduğunu belirtti. İl Müftüsü Sürgeç, "İl müftülüğümüz hafızlık konusunda Türkiye'de her geçen gün marka olmaktadır elhamdülillah. Hafızlık tesbitine giden öğrencilerimize komisyon başkanları tarafından bize teşekkür telefonları geliyor. Kahramanmaraş'ımızdaki hafızlarımız çok güzel bir şekilde yetiştiriliyor. Ben o kahraman hocalarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kur'an kurslarına maddi anlamda destek olan hayırseverlere teşekkür eden Onikişubat ilçe Müftüsü Abdullah Demir ise, "Sadece Onikişubat müftülüğümüze bağlı 9 Kur'an kursumuzdaki 259 öğrencimiz sınavlara girerek hafız oldular. Bunlardan 123 kız öğrencimiz için daha önce programlarını yaptık. Şimdi de, 135 erkek hafızımızın programını yapıyoruz. Bize katkısı olan herkese teşekkür ederiz. 258 hafızımıza 258 adet altın ikram eden ve isminin söylenmesini istemeyen kardeşimize de teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Mehmet Akif Ersoy, Kahramanmaraş, Onikişubat, Güncel

Kaynak: İHA

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