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136 bin firmanın KOSGEB taksitleri 3 ay ertelendi

KOSGEB'in kredi destek programından faydalanan ve bankalara ödemeleri devam eden 136 bin KOBİ'nin, nisan, mayıs ve haziran aylarındaki kredi taksitleri 3 ay ertelendi.

07.04.2020 10:26 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:26
136 bin firmanın KOSGEB taksitleri 3 ay ertelendi
KOSGEB'in kredi destek programından faydalanan ve bankalara ödemeleri devam eden 136 bin KOBİ'nin, nisan, mayıs ve haziran aylarındaki kredi taksitleri 3 ay ertelendi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen kabine toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan önlemler ve bunların ekonomiye yansımaları değerlendirildi.
Toplantı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vergi, sigorta ve kredi geri ödemelerine sağlanan kolaylıklara bir yenisini daha eklediklerini ve KOBİ'lere, banka kredi ödemelerini erteleme imkanı sağladıkları müjdesini verdi.
Erdoğan tarafından açıklanan düzenleme ile Kovid-19 salgınının etkilerinin azaltılması için reel sektöre destek olmak amacıyla KOSGEB tarafından uygulanan kredi destek programlarından faydalanan işletmelere bir kolaylık getirildi. Bankalara kredi ödemeleri devam eden işletmelerin nisan, mayıs ve haziran aylarındaki kredi taksitlerinde 3 ay ertelemeye gidildi.
KOSGEB'in kredi destek programları kapsamında bankalardan kredi kullanan 136 bin 255 işletme bulunuyor. Bu işletmelerin nisan, mayıs ve haziran aylarına tekabül eden borçları 713 milyon lira tutuyor.
Erteleme karşılığında işletmeler herhangi bir masraf ödemeyecek. Ertelemeden kaynaklanan finansman maliyetini de KOSGEB karşılayacak.
Bakan Varank müjdeyi Twitter'dan paylaştı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan KOSGEB'in kredi destek programına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Paylaşımında, destek paketinin 136 bin 255 işletme için hayırlı olması temennisinde bulunan Varank, Kovid-19 ile mücadele kapsamında daha önce duyurulan KOSGEB tedbirlerine de yer verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››136 bin firmanın KOSGEB taksitleri 3 ay ertelendi - Ekonomi

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