26 Şubat 2019, 11:30
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136 Gün Sonra Yoğun Bakımdan Çıkan Mehmet Ali Erbil, Espri Yapmaya Başladı

Uzun süre yoğun bakımda kalan sonrasında normal odaya geçen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, espri yapmaya başladı.

136 gündür yoğun bakımda olan Mehmet Ali Erbil'den güzel haberler geldi. Sağlığına kavuşan ünlü şovmenin doktoru, espri yapmaya başladığı söyledi.

GÜZEL GÜNLER GÖRECEĞİZ

Kızı Sezin Erbil, ünlü şovmenin yaşamsal faaliyetlerinin normale dönmeye başladığını söyledi, "Artık konuşabiliyor, az da olsa yemek yiyor. Üstelik seçim yapmıyor, hastane yemeğinden bile tadıyor. İnşallah güzel günler göreceğiz" dedi.

"ESRİ BİLE YAPIYOR"

Doktoru Jan Klod Kayuka ise Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili şu bilgileri verdi: "Çok olmamakla birlikte ağızdan besleniyor. Ruh haline göre dönem dönem espri bile yapıyor."

Sezin Erbil, Mehmet Ali Erbil, Magazin


YORUMLAR (5)
IM: LAN OGLUM SIZ IZMIRDEN BASKA BIR YER BILMIYORSUNUZ ZATEN ANADOLUNUN O KADAR GUZEL DAGLARI VARKI .SU AT GOZLUGUNU CIKARIN.
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KI: Sözde Atatürkçü yüz.geri boş gösteriş.izmirin dağlarımda çiçekler açar
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ÖNCE DUA ETSİN : Karaca
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.: ATATÜRK BENİ TÜRK HEKİMLERİNE EMANET EDİN DEMİŞTİ
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