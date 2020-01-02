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137 adet Bizans sikkesini satmak isterken yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Bizans dönemine ait sikkeleri satmaya çalışan bir zanlı, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı.

02.01.2020 23:20 | Son Güncelleme: 02.01.2020 23:20 137 adet Bizans sikkesini satmak isterken yakalandı

'in ilçesinde Bizans dönemine ait sikkeleri satmaya çalışan bir zanlı, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı.

Balıkesir İl Komutanlığınca, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Ayvalık'ta İ.D. isimli şahısın elinde Bizans dönemine ait olduğu belirlenen 137 adet sikkeyi satmak isterken suçüstü yakalandı. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen sikkelere el konulurken, şüpheli İ.D. hakkında adli tahkikat başlatıldı.

(Suat Salgın/İHA)


Balıkesir, Jandarma, Ayvalık, Güncel

Kaynak: İHA

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