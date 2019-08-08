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137 kiloluk koç ile 5 boynuzlu koç pazarın ilgi odağı

137 kiloluk koç ile 5 boynuzlu koç pazarın ilgi odağı Dündar, kurban pazarını gezdiBURSA - Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kurban bayramına sayılı günler kala Veysel Karani Mahallesi'nde kurulan kurban pazarını ziyaret etti.

08.08.2019 15:02
137 kiloluk koç ile 5 boynuzlu koç pazarın ilgi odağı
137 kiloluk koç ile 5 boynuzlu koç pazarın ilgi odağı
Dündar, kurban pazarını gezdi
BURSA - Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kurban bayramına sayılı günler kala Veysel Karani Mahallesi'nde kurulan kurban pazarını ziyaret etti.
Başkan Dündar, kurban pazarında alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya geldi. Büyük hareketliliğin yaşandığı pazarda alıcı ve satıcılar arasındaki pazarlığa da tanıklık eden Dündar, pazarda ilgi odağı olan 5 boynuzlu koç ile 137 kiloluk koçu bir süre sevdi.
Osmangazi Belediyesi olarak bu yıl Geçit ve Veysel Karani Mahalleri olmak üzere iki farklı noktada kurban satış yeri belirlediklerini ifade eden Dündar, "Her iki pazar yerindeki 555 padoka toplam 23 bin büyük ve küçükbaş hayvan geldi. Vatandaşlarımız, buralardan alışverişini yapıyor. Bütün vatandaşlarımıza bereketli alışveriş diliyorum" dedi.
Satış yerlerindeki altyapı çalışmalarını tamamladıklarını belirten Dündar, "Kurban satış yerlerinde belediye olarak 5 farklı müdürlüğümüz ile 7/24 hizmet veriyoruz. Zabıta, Temizlik, Park Bahçeler, Veteriner İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğümüz ile buradaki çalışmaların daha sağlıklı olması için gayret gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ortamda alışveriş yapabilmeleri adına ilaçlama ve temizlik çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Satış yerleri, her gün temizlenerek ilaçlanıyor. Satıcı arkadaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılarken, vatandaşlarımıza da hiçbir sıkıntı yaşamadan kurbanlarını alabilecekleri bir ortam sunuyoruz" diye konuştu.

Mustafa Dündar, Veysel Karani, Osmangazi, Genel

Kaynak: İHA

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