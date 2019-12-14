14 Aralık 2019 Atv Yayın Akışı

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Son Durak
01:20 Canevim
04:20 Ağlama Anne
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Dizi
10:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
13:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 Dizi
16:00 Dizi
16:00 Kuruluş Osman
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?