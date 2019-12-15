Haberler » genel » 14 Aralık 2019 Haberleri - Haberler

14 Aralık 2019 Haberleri

14 Aralık 2019 Manşet Haberleri.

15.12.2019 00:18 | Son Güncelleme: 15.12.2019 00:1814 Aralık 2019 Haberleri

Halkların Demokratik Partisi, Amerika Birleşik Devletleri, Gelecek Partisi, Genel

genel

Son Dakika Haberleri

00:18 14 Aralık 2019 Haberleri - Haberler
00:18 Otomobil kaza sonrası toplanan kalabalığa daldı: 8 yaralı - Haberler
00:17 İngiltere Başbakanı Boris Jonhson: Bana olan güveninizi boşa çıkarmayacağım - Haberler
00:00 CHP'li kadınlardan TBMM Genel Kurulunda eylem - Haberler
00:00 Otomobil, kaza sonrası toplanan kalabalığa daldı: 6 yaralı - Haberler
23:40 Bakan Soylu'dan "Bu bütçe savaş bütçesidir" diyen HDP'lilere: Bu bütçe Diyarbakır annelerinin bütçesidir - Haberler
22:19 Bağcılar'da cam silerken 11. kattan düşen kadın hayatını kaybetti - Haberler
20:37 HDP'li Sırrı Süreyya Önder, uzun aradan sonra ilk kez görüntülendi - Haberler
19:45 AK Parti'de 3 ilçe başkanı görevlerinden istifa etti - Haberler
15.12.2019 00:23:16