14 Aralık 2019 Kanal d Yayın Akışı

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 Zalim İstanbul
03:00 Dehşetin Gözleri 3
04:30 Gelinim Mutfakta
06:45 Akasya Durağı
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Afili Aşk
16:15 Zalim İstanbul
19:00 Kanal D Haber Haftasonu
20:00 Azize
23:30 Afili Aşk