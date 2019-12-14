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14 Aralık 2019 Kanal d Yayın Akışı

14 Aralık 2019 Cumartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

14.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 14.12.2019 06:4514 Aralık 2019 Kanal d Yayın Akışı

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Zalim İstanbul

03:00 Dehşetin Gözleri 3

04:30 Gelinim Mutfakta

06:45 Akasya Durağı

09:45 D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Afili Aşk

16:15 Zalim İstanbul

19:00 Kanal D Haber Haftasonu

20:00 Azize

23:30 Afili Aşk


İstanbul, Kanal D, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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