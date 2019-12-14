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14 Aralık 2019 Star Yayın Akışı

14 Aralık 2019 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

14.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 14.12.2019 06:4514 Aralık 2019 Star Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Güvercin

02:35 Sevdim Seni Bir Kere

03:00 Sevdim Seni Bir Kere

03:35 Cesur ve Güzel

04:00 Ufak Tefek Cinayetler

05:20 Kiralık Aşk

07:00 Yüksek Sosyete

09:00 Burcu ile Hafta Sonu

10:30 Sevdim Seni Bir Kere

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Güvercin

15:45 Sevgili Geçmiş

18:45 Star Haber

20:00 Benim Tatlı Yalanım


Star, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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