14 Aralık 2019 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 İleri Üçlü
02:00 Lig Raporu
02:30 Stadyum
05:00 İngiltere Premier Lig Özetler
05:30 İleri Üçlü
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Süper Lig Özetler
07:05 TFF 1. Lig Özetler
07:10 İngiltere Premier Lig Özetler
07:45 Olimpiyat Yıldızları
08:00 Süper Lig Özetler
08:05 TFF 1. Lig Özetler
08:10 Lig Raporu
08:40 İngiltere Premier Lig Goller
08:55 Hava Durumu
09:00 Spor Bülteni
10:00 Süper Spor
10:25 Salto
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Ajans Saati
11:55 Hava Durumu
12:00 NBA Saati
12:55 Takvim Yaprakları
13:00 Spor Bülteni
13:55 Hava Durumu
14:00 Spor Haftasonu
15:10 OGM Ormanspor - Tofaş
16:00 Süper Lig Özetler
16:15 OGM Ormanspor - Tofaş
17:00 Avrupa Stüdyosu
17:50 Chelsea - Bournemouth
18:45 Almanya Bundesliga Özetler
19:00 Chelsea - Bournemouth
20:00 Dakika Skor
21:45 Stadyum