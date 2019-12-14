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14 Aralık 2019 Trt1 Yayın Akışı

14 Aralık 2019 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

14.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 14.12.2019 06:4514 Aralık 2019 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Aileler Yarışıyor

03:00 Şampiyon

05:20 Seksenler

05:25 1'de Bugün

05:35 Ömür Dediğin

06:05 6 Mantı

06:15 Ömür Dediğin

07:00 6 Mantı

07:15 Beni Böyle Sev

08:10 Beni Böyle Sev

09:40 1'de Bugün

09:50 Aileler Yarışıyor

10:20 1'de Bugün

10:30 Tozkoparan

12:10 Şampiyon

15:20 Benim Adım Melek

15:25 1'de Bugün

19:00 Ana Haber

20:00 Kalk Gidelim


6 Mantı, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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