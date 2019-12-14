14 Aralık 2019 Tv8 Yayın Akışı

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Doya Doya Moda
02:30 Seda Sayan İle Yemekteyiz
03:05 Seda Sayan İle Yemekteyiz
04:30 Gel Konuşalım
05:30 Gel Konuşalım
06:00 Oynat Bakalım
07:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar
08:30 Çook Yaşa
09:45 İkimizin Yerine
10:00 Masterchef Türkiye
12:15 Masterchef Türkiye
19:00 Sinema
20:00 O Ses Türkiye