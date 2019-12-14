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14 Aralık 2019 Tv8 Yayın Akışı

14 Aralık 2019 Cumartesi günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?

14.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 14.12.2019 06:4514 Aralık 2019 Tv8 Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Doya Doya Moda

02:30 Seda Sayan İle Yemekteyiz

03:05 Seda Sayan İle Yemekteyiz

04:30 Gel Konuşalım

05:30 Gel Konuşalım

06:00 Oynat Bakalım

07:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar

08:30 Çook Yaşa

09:45 İkimizin Yerine

10:00 Masterchef Türkiye

12:15 Masterchef Türkiye

19:00 Sinema

20:00 O Ses Türkiye


Seda Sayan, Tv8, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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