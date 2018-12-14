14 Aralık 2018, 09:33
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14 Aralık Cuma Dha Spor Gündemi

14 Aralık Cuma Dha Spor Gündemi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray grubunu 3'üncü olarak tamamlarken, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray grubunu 3'üncü olarak tamamlarken, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Avrupa Ligi D Grubu'nda yer alan Fenerbahçe ise gruptan çıktı. Diğer temsilcilerimiz Beşiktaş ve Akhisarspor bu sezon Avrupa defterini kapattı. 

SPOR TOTO SÜPER LİG

20.00 Göztepe - Bursaspor

BEŞİKTAŞ

11.00 Trabzonspor maçının hazırlıkları başlayacak.

GALATASARAY

Sarı kırmızılı takım, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Galatasaray maçı öncesi son antrenman yapılacak.

FENERBAHÇE

-Takım izinli.

TRABZONSPOR

Bordo mavili takımda Beşiktaş maçının hazırlıkları devam edecek.

SPOR TOTO 1. LİG

19.00 İstanbulspor - Ümraniyespor  

AVRUPA'DAN FUTBOL

23.00 Celta Vigo - Leganes (Okay Yokuşlu - Emre Mor)

BASKETBOL

EuroLeague -

22.30 Panathinaikos - Darüşşafaka Tekfen

VOLEYBOL

Vestel Venus Sultanlar Ligi -

18.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Galatasaray HDI Sigorta

18.00 Fenerbahçe - Nilüfer Bld. Fenerbahçe,Galatasaray,Avrupa
14 Aralık 2018 Cuma 09:33



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