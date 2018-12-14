14 Aralık Cuma Dha Spor Gündemi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray
grubunu 3'üncü olarak tamamlarken, yoluna UEFA Avrupa
Ligi'nde devam edecek. Avrupa Ligi D Grubu'nda yer alan Fenerbahçe
ise gruptan çıktı. Diğer temsilcilerimiz Beşiktaş
ve Akhisarspor bu sezon Avrupa defterini kapattı.
SPOR TOTO SÜPER LİG
20.00 Göztepe - Bursaspor
BEŞİKTAŞ
11.00 Trabzonspor
maçının hazırlıkları başlayacak.
GALATASARAY
Sarı kırmızılı takım, Medipol Başakşehir
maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Galatasaray maçı öncesi son antrenman yapılacak.
FENERBAHÇE
-Takım izinli.
TRABZONSPOR
Bordo mavili takımda Beşiktaş maçının hazırlıkları devam edecek.
SPOR TOTO 1. LİG
19.00 İstanbulspor
- Ümraniyespor
AVRUPA'DAN FUTBOL
23.00 Celta Vigo
- Leganes (Okay Yokuşlu - Emre Mor
)
BASKETBOL
EuroLeague -
22.30 Panathinaikos
- Darüşşafaka
Tekfen
VOLEYBOL Vestel
Venus Sultanlar Ligi -
18.00 Kameroğlu Beylikdüzü
Voleybol İhtisas - Galatasaray HDI Sigorta
18.00 Fenerbahçe - Nilüfer Bld.
Fenerbahçe,Galatasaray,Avrupa
14 Aralık 2018 Cuma 09:33