Türkiye
, Antalya
'da düzenlenen 14. Avrupa
Tekvando Poomse Şampiyonası'nın ikinci gününde 4 altın, 6 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.
Avrupa Tekvando Birliği tarafından Türkiye Tekvando Federasyonunun ev sahipliğinde Antalya'nın Kemer
ilçesinde gerçekleştirilen şampiyonaya, 26 ülkeden 541 sporcu katıldı. Şampiyonanın ikinci gününde 16 kategoride yapılan müsabakalarda Türkiye 4 altın, 6 gümüş ve 5 bronz madalya aldı. İlk günü 1 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamlayan Türkiye, ikinci gün sonunda toplam 5 altın, 11 gümüş ve 7 bronz madalyaya ulaştı.
Türkiye Poomse Milli Takımı Teknik Direktörü Numan Fırat
, yaptığı açıklamada, ikinci günü iyi sonuçlarla tamamladıklarını söyledi.
Fırat, "Takım olarak son 2 Avrupa şampiyonluğunu kazanmamız dolayısıyla tüm rakiplerimiz bize karşı çok daha arzulu mücadele ediyor. Buna rağmen ikinci günü 4 altın, 6 gümüş ve 5 bronz madalya ile tamamladık. Şampiyonanın son gününde de en iyi sonuçları ülkemize kazandırmak istiyoruz." diye konuştu.
Türkiye, adına ikinci gün madalya kazanan sporcular şu şekilde:
Altın: Seyyid Burhaneddin
Fırat-Habip Okçu- Ali Kemal
Ustabaş (Erkek Takım 30 Yaş Üstü)
Mevlüt Pekcan (Erkekler Bireysel 40 Yaş Altı)
Mustafa Yılmaz (Erkekler Bireysel 60 Yaş Altı)
Oğuzhan Mustafa Örnek-Gülsena Karakuyulu (Serbest Stil Çiftler 17 Yaş Üstü) Gümüş
: Adil Tekin
(Erkekler Bireysel 40 Yaş Altı)
Galip Ziya Yalçınkaya (Erkekler Bireysel 65 Yaş Üstü)
Adil Tekin-Serim Olgun Kahveci (Çiftler 30 Yaş Üstü) Sıla
Taşdan- Eylül
Sezgin-Elanur Elma (Kadın Yıldız Takım)
Elif Döşüçukur- Elif Sıla
Kotan-Büşra Deniz Yılmaz
(Kadın Takım 30 Yaş Altı)
Ömer Doğukan Öztürk-Oğuzhan Mustafa Örnek-Emre Şentürk-Funda Düzenli-Sümeyye Şentürk (Serbest Stil Karışık Takım)
Bronz:
Gamze Sarı (Kadınlar Bireysel 60 Yaş Altı)
Sevgican Yalçın (Kadınlar Bireysel 65 Yaş Üstü)
Hakan Sefa Karakaş-Tuana İlayda Dişkaya (Çift Gençler)
Arda Gündüz-Tunahan Yılmaz-Barışçan Şener (Erkek Yıldız Takım)
Ayşe Okcu- Bengü
Alkan-Fatma Törehan (Kadın Takım 30 Yaş Altı)
Yarın sona erecek 14. Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası'nda 7 kategoride madalyalar sahibini bulacak.
Spor
Kaynak: AA