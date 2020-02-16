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14 aylık bebek, ambulans helikopterle sevk edildi

OSMANİYE'de kalp rahatsızlığı ve enfeksiyon nedeniyle tedavi gören 14 aylık Tuğçe Çamlı, durumunun ağırlaşması üzerine, ambulans helikopterle Ankara Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

16.02.2020 14:30 | Son Güncelleme: 16.02.2020 14:3014 aylık bebek, ambulans helikopterle sevk edildi

OSMANİYE'de kalp rahatsızlığı ve enfeksiyon nedeniyle tedavi gören 14 aylık Tuğçe Çamlı, durumunun ağırlaşması üzerine, ambulans helikopterle Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kalbindeki sorun ve vücudundaki enfeksiyon nedeniyle bir haftadır Osmaniye Devlet Hastanesi yoğun bakım bölümünde tedavisi süren Tuğçe bebeğin, durumunun ağırlaşması üzerine başka bir hastaneye sevkine karar verildi. Bunun üzerine, Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon Merkezi ile iletişime geçildi. Adana'dan kalkan ambulans helikopter, Osmaniye Devlet Hastanesi'ndeki piste indi. Ambulansla getirilen bebek, tedavisinin devamı için ambulans helikopterle Ankara Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.



Ankara, Sağlık

Kaynak: DHA

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