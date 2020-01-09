Haberler » 3. Sayfa » 14 bin 500 doları dolandırıcılara kaptırmaktan polis kurtardı - Haberler

14 bin 500 doları dolandırıcılara kaptırmaktan polis kurtardı

BURSA (İHA) – Bursa'nın İznik ilçesinde telefon dolandırıcılarına 14 bin 500 dolar kaptıran yaşlı adamın imdadına İznik polisi yetişti.

09.01.2020 20:56 | Son Güncelleme: 09.01.2020 21:0114 bin 500 doları dolandırıcılara kaptırmaktan polis kurtardı
BURSA (İHA) – 'nın ilçesinde telefon dolandırıcılarına 14 bin 500 dolar kaptıran yaşlı adamın imdadına İznik polisi yetişti.

Edinilen bilgiye göre, İznik'te 71 yaşında ki S.K isimli yaşlı adan telefon dolandırıcıların tezgahına düştü. Terör örgütü tarafından hesabının ele geçirildiğini ve bu hesaptan terör örgütlerine para transferi yapıldığı belirtilerek bu işlemlerin düzeltilebilmesi için verecekleri banka hesabına para yatırması gerektiğini söyledi.

Duydukları karşısında telaşe kapılan yaşlı adam bankaya giderek buradan telefon dolandırıcılarının hesabına 14 bin 500 dolar yani 87 Bin lira yatırdı. Meblağ büyük olunca banka paranın teyidi için yaşlı adamı telefonla geri aradı. Yatırdığı para için onay veren yaşlı adam daha sonra durumu oğluna anlattı. Durumdan şüphelenen oğlu babasıyla İznik Emniyeti'ne gitti.

Harekete geçen polis savcılık kararı ile aktarımda olan parayı bloke ettirmeyi başardı. Böylelikle yaşlı adamın yatırdığı para geri çekilerek kendisine iade edildi. Olayın ardından yaşlı adam ve oğlu emniyet mensuplarına teşekkür etti. - BURSA

Polis, Bursa, İznik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

22:25  Bakan Kasapoğlu: "Hiçbir zaman yolumuzdan dönmeyeceğiz" - Haberler
22:21  Trump: NATO Orta Doğu'ya genişlemeli, adı da NATO-ME olmalı - Haberler
22:19  Instagram'ı Sallayan Dünyanın En Güzel Hostesleri - Haberler
22:18  Fransa polisinden göstericilere sert müdahale - Haberler
22:16  Kılıçdaroğlu, Siteler esnafını ziyaret etti - Haberler
22:12  Akıl almaz intihar! Paylaşımına yeterince beğeni gelmeyince, canına kıydı - Haberler
21:59  Hafter, Erdoğan ve Putin'in Libya'da ateşkes çağrısını reddetti - Haberler
21:43  Donald Trump'tan ilk kez açıkladı: Süleymani Bağdat'taki Amerikan Büyükelçiliği'ni havaya uçurmayı planlıyordu - Haberler
20:19  Son dakika: Trump'tan İran'da düşen uçakla ilgili açıklama: İran uçağı kazara düşürmüş olabilir - Haberler
19:49  Otomobilin çarptığı kadın kısa süreli hafıza kaybı yaşadı! Sorduğu sorular şaşırttı - Haberler
9.01.2020 22:35:35