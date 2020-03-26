Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

14 bin sürekli işçi alımı İŞKUR üzerinden dijital ortamda yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sağlık Bakanlığı kadrolarına yapılacak 14 bin sürekli işçi alımını, İŞKUR üzerinden dijital ortamda gerçekleştireceklerini bildirdi.

26.03.2020 10:30 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:30
14 bin sürekli işçi alımı İŞKUR üzerinden dijital ortamda yapılacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sağlık Bakanlığı kadrolarına yapılacak 14 bin sürekli işçi alımını, İŞKUR üzerinden dijital ortamda gerçekleştireceklerini bildirdi.
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı kadrolarına yapılacak 14 bin sürekli işçi alımıyla ilgili süreç hakkında bilgi verdi.
Kamu işçisi alımında başvuruların elektronik ortamda gerçekleşeceğini aktaran Selçuk, "Vatandaşlarımız İŞKUR birimlerine gelmeden başvurularını e-Devlet ya da 'esube.iskur.gov.tr' üzerinden yapabilecek. Ayrıca ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezimizi arayarak da başvurularını gerçekleştirebilecekler." ifadelerini kullandı.
Bakan Selçuk, yeni tip koronavirüs riski göz önünde bulundurularak, halk sağlığını korumak amacıyla, il müdürlüklerine fiziken yapılan başvuruların kabul edilmeyeceğini kaydetti.
Başvuruların, bugünden itibaren 30 Mart'a kadar yapılacağı açıklandı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR, İşçi, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››14 bin sürekli işçi alımı İŞKUR üzerinden dijital ortamda yapılacak - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs nedeniyle ekmek satışını artık sadece 2 işletme yapacak Haberler
Koronavirüs nedeniyle ekmek satışını artık sadece 2 işletme yapacak
Komplo teorisyenleri üzülecek! İran’da bakan yardımcısı Hamaney’i bile yalanladı Haberler
Komplo teorisyenleri üzülecek! İran'da bakan yardımcısı Hamaney'i bile yalanladı
Koronanın Türkiye ekonomisine etkisi ne olacak? Moody’s’ten dikkat çeken rapor Haberler
Koronanın Türkiye ekonomisine etkisi ne olacak? Moody's'ten dikkat çeken rapor
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu Haberler
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu
Oğlu koronavirüse yakalanan Kraliçe, ’’iyiyim’’ mesajı verdi Haberler
Oğlu koronavirüse yakalanan Kraliçe, ''iyiyim'' mesajı verdi
Koronavirüsten vefat eden komutanın, yakın çevresinde vakaya rastlandı Haberler
Koronavirüsten vefat eden komutanın, yakın çevresinde vakaya rastlandı
Korkutan koronavirüs tablosu! Türkiye’deki vaka sayısı İtalya ve İspanya’dan hızlı artıyor Haberler
Korkutan koronavirüs tablosu! Türkiye'deki vaka sayısı İtalya ve İspanya'dan hızlı artıyor
Virüs etkisini ne zaman yitirir? Bilim Kurulu üyesi tarih verdi Haberler
Virüs etkisini ne zaman yitirir? Bilim Kurulu üyesi tarih verdi

Son Dakika Güncel Haberleri

12:04: Konaklama sektörü, koronavirüse karşı ekonomik destek bekliyor - Haber 12:04: Milli judocu Bilal Çiloğlu: "Olimpiyat madalyası hedefimi 2021'e ertelemiş bulunuyorum" - Haber 12:04: Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Tedbirler iyi olmak kaydıyla haziran başında rahatlama olabilir - Haber 12:04: Kulp'ta "evde kal" çağrısı - Haber 12:04: Erciş'te yolcu otobüslerinde koronavirüs denetimi - Haber 10:55: Aytaç Yalman'ın doktoru ve koruması koronavirüse yakalandı - Haber 10:18: Kovid-19 salgınının başlangıç noktası olan Vuhan'da, yeni vakaya rastlanmadı - Haber 10:10: Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim? - Haberler 09:52: Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti - Haber 09:40: Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak - Haber 09:38: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Belediye ve il genel meclisi toplantıları ertelendi - Haber 08:29: Koronaya meydan okuyan tulum peynirine Türkiye'nin dört bir yanından talep arttı - Ekonomi