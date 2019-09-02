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14. Bled Stratejik Forumu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ve Slovenya Başbakanı Marjan Sarec tarafından kabul edildi.

02.09.2019 20:50 14. Bled Stratejik Forumu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ve Slovenya Başbakanı Marjan Sarec tarafından kabul edildi.
Bakan Çavuşoğlu, Slovenya'da düzenlenen 14. Bled Stratejik Forumu kapsamında Cumhurbaşkanı Pahor ve Başbakan Sarec ile görüştü.
Söz konusu forum kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Başkanı Maria Fernanda Espinosa, İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell ve Slovenya Dışişleri Bakanı Karl Erjavec'in katıldığı "Yol Ayrımındaki Çok Taraflılık" başlıklı panelde konuşan Çavuşoğlu, düzensiz göç ve insani krizler gibi küresel sorunlara karşı çok taraflılığın önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı, Slovenya, Güncel

Kaynak: AA

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