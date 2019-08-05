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14 Burda AVM'de alışverişler termos çanta hediyeli

Bolu'nun eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 14 Burda AVM'de, 5-7 Ağustos tarihleri arasında alışveriş yapanlara termos çanta hediye edilecek.

05.08.2019 18:05 14 Burda AVM'de alışverişler termos çanta hediyeli
Bolu'nun eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 14 Burda AVM'de, 5-7 Ağustos tarihleri arasında alışveriş yapanlara termos çanta hediye edilecek.

Esas Gayrimenkul tarafından D-100 Karayolu Paşaköy mevkiinde hayata geçirilen 14 Burda AVM, 5 -7 Ağustos 2019 tarihleri arasında Esas 14 Burda AVM'deki mağazalardan kampanya süresince aynı gün içinde toplamda 400 lira ve üzerinde alışveriş yapan ziyaretçiler, soğutucu termos çantanın anında sahibi olacak.

Kampanya kapsamında alışveriş yapan ziyaretçiler, fatura ve fiş bilgileriyle danışma noktasına başvuru yaparak kampanyaya katılacak ve soğutucu termos çantalarını alabilecekler. - BOLU

D-100 Karayolu, Bolu, Ekonomi

Kaynak: İHA

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