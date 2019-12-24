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14 Burda'da yeni yıla 5 kat sevinçle girin

Bolululara özel deneyimler yaşatan, cazibe merkezi Esas 14 Burda AVM, ziyaretçilerine yeni yıl coşkusunu doyasıya yaşatıyor.

24.12.2019 14:02 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:07 14 Burda'da yeni yıla 5 kat sevinçle girin
Bolululara özel deneyimler yaşatan, cazibe merkezi Esas 14 Burda AVM, ziyaretçilerine yeni yıl coşkusunu doyasıya yaşatıyor.

Bolu'da hizmete devam eden Esas 14 Burda AVM, 27-31 tarihleri arasında gerçekleştirilecek, her TL'nin puana dönüştüğü kampanyası Hediye Dükkanı ile ziyaretçilerine 5 kat puan kazandırarak birbirinden güzel hediyeler kazanma fırsatı sunuyor. Bu kapsamda 27-31 Aralık tarihleri arasında yapılacak tüm alışverişlerde Esas 14 Burda AVM, 5 kat puan kazandırıyor. Kampanya ile AVM ziyaretçilerine yeni yıl heyecanının ve alışverişin keyfini yaşatacak. Kampanya için detaylı bilgiye Esas 14 Burda danışma noktasından ya da AVM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek. - BOLU

Aralık, Bolu, Güncel

Kaynak: İHA

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