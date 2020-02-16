14 çifte nikah şahitliği yaptı







Ümraniye Bld Bşk İsmet Yıldırım ve Kaymakam Suat Dervişoğlu'nunda da katıldığı törende, Yusuf Güney evlenen çiftlere hediye olarak tam altın taktı. Herkesi evlendirdik diyen Güney, "Bir kendimi evlendiremedim.14 tane çiftimizi evlendirdik. Bende nikah şahitleri oldum. Çok güzel bir ortam var" dedi.

Kelin ilacı olsa başına sürer

Kendisinin ne zaman evleneceği sorulan Güney, "Kelin ilacı olsa başına sürer diye bir laf vardır. Tabi bu işler kısmet işleri, kısmette varsa yazımızda yazıldıysa neden olmasın. Şu an yok ama açığız yani "dedi.

Bir ben kaldım





Ünlülerden kimin nikah şahitliğini yapmak isterdiniz? sorusuna ise şarkıcı, "Valla bilmiyorum bekar kaldı mı hiç?& ; Herkes evlendi. Bir ben kaldım. Kendi kendimin nikah şahidi olmak isterdim. Layık gören herkese seve seve olurum neden olmasın " dedi.