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14. Doğa Turizmi Arama Konferansı

Kastamonu Üniversitesi, Anatolia Türkiye Araştırmaları Derneği ve Pınarbaşı Belediyesi tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Doğa Turizmi Arama Konferansı kapsamında, Pınarbaşı Doğa Turizmi Çalıştayı düzenlendi.

27.09.2019 17:4014. Doğa Turizmi Arama Konferansı
Kastamonu Üniversitesi, Anatolia Türkiye Araştırmaları Derneği ve Pınarbaşı Belediyesi tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Doğa Turizmi Arama Konferansı kapsamında, Pınarbaşı Doğa Turizmi Çalıştayı düzenlendi.
Kastamonu Vali Vekili Vedat Yılmaz, Pınarbaşı Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayda yaptığı konuşmada, Pınarbaşı'nın olağanüstü bir doğaya sahip olduğunu söyledi.
İlçenin her geçen gün güzelleştiğini ifade eden Yılmaz, "Pınarbaşı doğa turizmi anlamında, kanyonları, şelalesi ve mağaraları ile kendini öne çıkarmaktadır. Dünyanın dördüncü büyük mağarası dediğimiz Ilgarini Mağarası'na, saklı cennet dediğimiz Ilıca Şelalesi'ne, içerisinde 3,5 kilometrelik yürüyüş yolunun bulunduğu Horma Kanyonu ve dünyanın ikinci derin kanyonu olan Valla Kanyonu'na sahip olan Pınarbaşı her geçen gün adından daha fazla söz ettirmektedir. Bu özellikler ilçemizi doğa turizmi açısından öne çıkarıyor." diye konuştu.
Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Kutay Oktay ise arama konferansını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Çalıştayın Pınarbaşı başta olmak üzere Kastamonu ve tüm Türkiye'ye faydalı olacağına inandığını aktaran Oktay, "Türkiye'nin birçok yerinden geldiniz, vereceğiniz katkılar bir kitap olarak yayınlanacak. Bu çalıştayda ortaya konacak bilgiler hem Pınarbaşı için hem de Türkiye'nin diğer doğa turizmi noktaları için yol haritası çizecektir. Bu açıdan önemli." diye konuştu.
Çalıştay Koordinatörü Prof. Dr. Nazmi Kozak da turizmde dönüşüm yaşandığını hatırlatarak, "Doğa turizm daha önemli hale geliyor. Doğa turizmi gibi elimizde oldukça avantajlı kaynakları değerlendirmek lazım." ifadelerini kullandı.
Programa, Cide Kaymakamı ve Pınarbaşı Kaymakam Vekili Duran Kalkan ve 50 akademisyen katıldı.

Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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