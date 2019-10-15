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14 Ekim 2019 Haberleri

14 Ekim 2019 Manşet Haberleri.

15.10.2019 00:2214 Ekim 2019 Haberleri

Burak Yılmaz, Kaz Dağları, Şenol Güneş, İngiltere, Genel

Son Dakika genel Haberleri
01:17 Alkollü araç sürücüsü polis memurunun şehit olmasına neden oldu
00:22 14 Ekim 2019 Haberleri
23:56 Ceylanpınar'da sivillerin üzerine 1 günde 70 roket ve havan mermisi atıldı
23:09 - Hacettepe Üniversitesi öğrencileri solo otobüs hizmetinden memnun
23:07 Başkent'in dört bir yanında ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediliyor
20:58 İstanbul - Çanakkale yolunda yoğun sis
20:50 Ağrı Belediyesi Meclis Üyelerinden Barış Pınarı Harekatı'na Destek
15.10.2019 01:46:11