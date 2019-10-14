14 ekim pazartesi dha spor gündemi

Fransız gazetecilerden Türkiye maçı yorumu
"Türkiye'de çok kaliteli oyuncular var. Bence çok güzel bir maç olacak"
"İki takım da sahaya kazanmak için çıkacaklardır"
"Fransa
kendi evinde oynuyor fakat buna rağmen çok sıkı bir maç olacağını düşünüyorum"
2020 UEFA AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI
H Grubu
21.45 İzlanda-Andorra
21.45 Moldova-Arnavutluk
21.45 FRANSA-TÜRKİYE
A Grubu
21.45 Kosova-Karadağ
21.45 Bulgaristan-İngiltere
B Grubu
21.45 Ukrayna-Portekiz
21.45 Litvanya-Sırbistan
BEŞİKTAŞ
Dün izin yapan Siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürecek.
GALATASARAY
Sarı-kırmızılılar, Demir Grup Sivasspor maçının çalışmalarına devam edecek.
FENERBAHÇE
Dünü izinli geçiren Sarı-lacivertlilerde Yukatel Denizlispor karşılaşmasının hazırlıkları sürecek.
TRABZONSPOR
Bordo-mavililer, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam edecek.
CİMNASTİK
18.40 Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanan İbrahim Çolak için Adnan Menderes Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlenecek.
BOKS
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ile gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu ve Elif Güneri yurda dönecek.