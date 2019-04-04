14. Erbil Uluslararası Kitap Fuarı

- Fuar alanına girenlerden detaylarKitap fuarına akın eden kalabalıkKitapları inceleyen insanlarFuar alanında kitap satın alanlarKitap raflarından detaylar Irak
'ın Erbil
kentinde düzenlenen 14. Uluslararası Kitap Fuarı, dünkü açılışının ardından bugün de ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.Bu yıl 21 ülkeden 300 yayınevinin katılımıyla açılan 14. Uluslararası Kitap Fuarı'nda yaklaşık 1 milyon eser kitapseverle buluşturuluyor.14. Uluslararası Kitap Fuarı, 10 gün boyunca kitapseverlere açık olacak.
Irak, Erbil, Güncel
Kaynak: AA