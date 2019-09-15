14 Eylül 2019 Haberleri

Davutoğlu cephesinden Bahçeli'nin 'serok' sözlerine yanıt geldi Maçın başında kırmızı kart gören Domagoj Vida'ya ceza kapıda Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Maçta kural hatası olabilir Marius Sumudica: Bugün maç 9-2 bitseydi normaldi Beşiktaş Yöneticisi Ahmet Ürkmezgil: Hakemler çok deneyimsizdi bugün Meteoroloji'den 4 il için kuvvetli yağış uyarısı Rıdvan Dilmen'den sert eleştiri: Rezil futbol kalitesi AK Parti'den istifa eden eski vekil Ömer Ünal'dan 'AK Partiyi artık Pelikan medyası yönetiyor' iddiası Bir günde dört kez sallanan Çankırı'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı Bayraktar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: ABD iyi ki zamanında bize o İHA'ları vermemiş, şimdi en iyilerini yapıyoruz Sümeyye Boyacı dünya ikincisi oldu Neymar, yuhalandığı maçta PSG'yi galibiyete taşıdı 'Savaş da olacak çatışmalar da' diyen HDP Milletvekili Leyla Güven hakkında soruşturma başlatıldı Ahmet Davutoğlu ve ekibinin ardından AK Parti'den iki kişi daha istifa etti Medipol Başakşehir, Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı! Chelsea, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Wolverhampton'ı 5-2 yendi Edin Visca gollerine devam ediyor Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep'e 3-2 mağlup oldu Alexandru Epureanu 6 ay sonra formasına kavuştu 12 yaşındaki öğrenci, öğretmenine cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı Menajeri açıkladı: Güven Yalçın'a İtalya'dan teklif geldi Çorlu tren faciasında oğlunu kaybeden anne Gülben Ergen'e seslendi: Oğlum ile oğlunuz aynı takımda top oynuyordu. Bir gün aradınız mı? Annesiyle kavga eden babasını bıçaklayarak öldürdü Kasımpaşa maçında çenesi kırılan Younes Belhanda ameliyat edildi! Gazişehir Gaziantep'in ismi değişiyor 'Falcao gelirse kurban keseceğim' diyen esnaf, sözünü tuttu SU-35'in antrenman uçuşu nefesleri kesti Liverpool evinde Newcastle United'ı yendi, 5'te 5 yaptı! Trump resmen açıkladı: Usame Bin Ladin'in oğlu öldürüldü! Ak Partili Canikli'den İBB Başkanı İmamoğlu'na ekmeğe zam eleştirisi: 8 yılda yapılmayan zammı İmamoğlu 1 günde yaptı Real Madrid 5 gollü maçta evinde Levante'yi mağlup etti! İngiliz manken Danielle Lloyd, estetik yaptırdığı kliniğin balkonunda karnındaki kan torbalarıyla dikkat çekti Galatasaray, Dragana Stankovic'i transfer etti Temel Karamollaoğlu'ndan Meral Akşener'e içinde 'Maymuncuk' geçen yanıt Çankırı'da bir günde üç deprem meydana geldi Araç sahiplerine kötü haber! Motorine 7 kuruş zam bekleniyor Bakan Varank'tan KOBİ'lere tarihi çağrı: 300 bin liralık desteğin 90 bin lirası geri ödenecek Falcao ilk maçında gol attı, dış basında konuşuldu Buse Varol, fit görüntüsüyle sosyal medyayı salladı 2002 yılından beri Erdoğan'la ilgili arşiv yapıyor! Odada yer kalmadı