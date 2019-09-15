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14 Eylül 2019 Haberleri

14 Eylül 2019 Manşet Haberleri.

15.09.2019 00:1814 Eylül 2019 Haberleri

Gaziantep, Çankırı, Genel

Son Dakika genel Haberleri
11:40 Yurt dışı çıkış harç pulu alımında yeni dönem
11:24 HDP önünde eylem yapan aile sayısı 33'e yükseldi
11:01 Gelin ve damat nikah şekeri yerine fidan dağıttı
10:59 Tüccara kızdı, fındığını markette satmaya başladı
10:51 Savaştan kaçıp Türkiye'de dünyaevine girdiler
10:39 Filistinli Musa Hicazi'nin 'Erdoğan' sevgisi
10:36 Rize'de en fazla trafik kazası bu kavşakta oluyor