14 Eylül Balık dolunayı burçları nasıl etkileyecek?

Astrolog Aysun Köşker Koç, 14 Eylül Cumartesi günü Türkiye saati ile 06.34'de gerçekleşecek Balık burcu dolunayı burçları üzerine nasıl etkileyecek sizler için yorumladı. Balık dolunayı, en çok hangi burçları etkilenecek? Hangi burçların üzerine etkisi olumlu olacak?

BALIK DOLUNAYI VE BURÇLARA ETKİSİ

Dolunaylarda her zaman; erkek ve dişi enerjilerin mücadelesi söz konusudur. Bu bizim duygu ve mantık çelişkisine düşmemize de sebebiyet verir. Dolunaydaki Başak burcu etkisinin yoğunluğuyla; olaylara daha mükemmeliyetçi, daha titiz ve akılcı yaklaşmak istesek de, diğer yandan duygularımız bizi biraz kurban psikolojisine, neden bunlar benim başıma geliyor psikolojisine çekmeye çalışabilir. Dolayısıyla da bir karmaşa yaşayabiliriz.

Dolunay anında yükselen de ise Terazi burcu var. Ancak 0 derecede olduğu için çok kendini gösteremese de; adalet ihtiyacı, olaylarda denge, uyum ve ahenk sağlamaya çalışabiliriz. Bu bizi olumlu etkileyecektir.

Ancak Güneş'in yerleşmiş olduğu Denebola sabit yıldızı nedeniyle; eleştirel bir yaklaşım, mükemmeliyetçilik, titiz ve çok mantıksal davranmak isteyebiliriz.

Haritanın 4. evinde Satürn, Plüto ve Güney Ay Düğümü birlikteliği nedeniyle; uzun süredir sorunlar yaşanan evlilikler bitebilir. Bu bitişler; sorumlulukların alınmaması veya iş hayatına ağırlık vererek, evin ihmal edilmesi nedeniyle olabilir.

DOLUNAYDAN EN ÇOK ETKİLENECEK BURÇLAR

Dolunaydan en çok etkilenecek burçlar ise; Balık, Başak, İkizler ve Yay burçlarının 2. on beş gününde doğanlar. İkinci dereceden etki alacaklar ise; Terazi ve Koç burçlarının ilk on gününde doğanlar olacak.

Bu dolunayda yay burçları hem duygusal, hem de mantıki konularda olayları abartma meylinde olabilirler. Orta yolu bulmaya çalışmada ve dikkatli olmalarında fayda var.

Devam eden toprak üçgeni nedeniyle; özellikle Başak, Boğa ve Oğlak burçlarının 2. on beş gününde doğanlar; kendilerini adadıkları, sorumluluk aldıkları, taşın altına ellerini koydukları tüm konularda kalıcı başarılar elde edebilirler.

Bu dolunayda genel anlamda; geçmişte yaptığımız iyilik veya yanlışların karşılığını alacağız. Herkese güzellikler getirmesi dileğimle. Sevgiyle kalın.