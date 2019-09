14 Eylül Siirt'in Şeref Günü törenlerle kutlandı

Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 16. Kolordu Komutanı iken, Siirt 'e gelmesi nedeniyle her yıl kutlanan '14 Eylül Siirt' in Şeref Günü' düzenlenen törenle kutlandı.14 Eylül Siirt Şeref Günü kutlama törenleri, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtında çelenk sunumuyla başlayıp, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Vali Ali Fuat Atik tarafından şeref defterinin imzalanmasıyla devam etti. Vali Ali Fuat Atik şeref defterine, "Büyük devlet adamı aziz Atatürk; çok dilli ve çok kültürlü şehrimiz Siirt'e teşriflerinizin 103'ncü yıl dönümünü aynı heyecan ve coşkuyla kutluyoruz. Bugün için herkes bilmelidir ki, Türkiye Cumhuriyeti ile her karış toprağında dalgalanan al bayrağımızın bekasına göz diken milli birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışan şer odaklarının ve destekçilerinin her türlü hain planlarını bertaraf edecek güçte ve kararlılıkta olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz. En büyük ideallerinizden biri olan milli birlik ve beraberlik duygusunu hakim kılmak için, var gücümüzle çalışıyoruz. Siirtliler dün olduğu gibi, bugünde birlik ve beraberlik içinde ülkemize hizmet için gayret göstermektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta zati aliniz olmak üzere aziz şehitlerimizi ve kurtuluş savaşımızın tüm kahramanlarını bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhunuz şad olsun" cümlelerini yazdı. - SİİRT