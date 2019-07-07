07.07.2019 17:49
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"14. Geleneksel Bozcaarmut Köyü Hayır Cemiyeti"

"14. Geleneksel Bozcaarmut Köyü Hayır Cemiyeti"

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, "14. Geleneksel Bozcaarmut Köyü Hayır Cemiyeti" düzenlendi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, "14. Geleneksel Bozcaarmut Köyü Hayır Cemiyeti" düzenlendi.
Bozcaarmut Köyü Camisi'nde, öğlen namazından önce okunan mevlit ile başlayan etkinlik, köy sahasında yemek ve çocuklara yönelik eğlencelerle devam etti.

Etkinlikte konuşan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, doğal güzelliği ile ün yapmış Bozcaarmut'ta, bu etkinliği 14. kez düzenlemenin gururunu yaşadıklarını söyledi.
Muhtar Rıza Aydın da bu etkinliklerin köylüyü birbirine daha çok yakınlaştırdığını vurgulayarak, gelecek nesillere bu etkinliği devam ettirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.
Kaynak: AA
Pazaryeri, Bilecik, Güncel

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