14 gün karantina altında kalan öğrenciler alkışlarla evlerine uğurlandı

14 gün karantina altında kalan öğrenciler alkışlarla evlerine uğurlandıSAMSUN - 14 gün önce İtalya 'dan Samsun 'a getirilerek buradaki yurtlarda karantina altına alınan 401 öğrenci alkışlarla evlerine uğurlandı. 19 otobüs ve özel araçlarla öğrenciler alkışlarla memleketlerine uğurlanırken, her gün sağlık taramasından geçen öğrencilerde virüs bulgusuna rastlanmadı. Kredi Yurtlar Kurumu Samsun Münevver Ayaşlı Yurdu'nda 14 gün boyunca karantina altında tutulan 401 öğrencinin tahliye işlemi gerçekleşti. Öğrenciler alkışlarla memleketlerine uğurlandı. Afet ve Acil Durum ekipleri tarafından dezenfekte edilen 19 otobüs ve özel araçlara bindirilen öğrencilerde 14 gün boyunca yapılan sağlık taraması sonucunda hiçbir virüs belirtisine rastlanmadı. Öğrenciler için seferber olan Samsun Valiliği, Sağlık İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, AFAD ve Kızılay ekipleri bu süreçte karantina altındaki öğrencilere 5 yıldızlı otel konforunda hizmet verdi."Bütün öğrencileri sağlıklı bir şekilde evlerine uğurluyoruz"Uğurlama törenine katılan Samsun Valisi Osman Kaymak öğrencileri en iyi şekilde ağırladıklarını ifade ederek, "Öğrencilerimiz her gün sağlık kontrolleri yapıldı. Kızılay tarafından yemekleri karşılandı. AFAD diğer temizlik işlerini karşıladı. KYK bütün kişiler en başından beri işin içindeler. Öğrenciler ise çok uyumlu bir şekilde bu karantinaya sabrettiler. İtalya'da daha ağır şartları gördükleri için olayın farkındalar. Şuan hepsini sağlıklı bir şekilde evlerine uğurluyoruz. Ben hizmet tüm ekiplere teşekkür ederim. Gençler bizim geleceğimiz. Onlara devletimiz sahip çıktı. İtalya'dan uçakla Türkiye'ye getirdi. Burada her birinin otobüsleri AFAD tarafından ayarladık. Çocuklarımızın hiç biri para vermeden evlerine kadar götürülecekler. Herkes evlerinde sabırla beklesin uyarısında bulunuyorum" dedi.Öğrenciler ise karantina boyunca her türlü ihtiyaçlarının karşılandığı, beklediklerinin çok üstünde bir hizmet ile karşıladıklarını, yurtlarda bulunan personellerden ayrıldıkları için üzüntü duydukların ve herkese teşekkür ettiklerini belirttiler. 14 gün boyunca öğrenciler ile birlikte kalan 6 doktor, 4 hemşire ve 4 sağlık memurunun ise karantina süreci tamamlandı.Uğurlama törenine ayrıca Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğu, Sağlık İl Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, AFAD İl Müdürü Levent Uçarlı ve birim ekipleri katıldı.

Kaynak: İHA