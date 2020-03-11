Menü
Haberler ›› Gündem ››14 gün kuralı nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu? - Haberler

14 gün kuralı nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu?

Covid-19 olarak bilinen koronavirüs, dünyayı etkisi altına aldı. Çin ve İtalya başta olmak üzere çok sayıda ülkede görüldü. Ateş, öksürük, soğuk algınlığı şeklinde kendini gösteren koronavirüsde 14 gün kuralı nedir? Coronavirüs hakkında ayrıntılı bilgi haberimizde.

11.03.2020 10:39 | Son Güncelleme: 11.03.2020 10:39
14 gün kuralı nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu?

Koronavirüs son durum nedir? Salgın haline gelen Covid-19 virüsünden korunmanın yolları Sağlık Bakanlığı tarafından halka duyuruldu. Vatandaş, kalabalık ortamlardan uzak durulması konusunda uyarılıyor. Peki, koronavirüsde 14 güğn kuralı nedir, nasıl uygulanır?

14 GÜN KURALI NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüsün Türkiye'de de görüldüğünü açıkladı. Bu virüstan korunmanın yollarını da duyurdu. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 14 gün kuralı ile koronavirüsün salgın haline gelmesi engellenebilir. Hastalık genellikle 14 gün içerisinde belirtilerini gösterdiğinden, bu süre zarfında koronavirüs görülen ülkelerin birinden gelen vatandaşların evde 14 günlük karantina uygulaması öneriliyor.

14 GÜN KURALI NASIL UYGULANIR?

Son 14 gün içerisinde Yeni Koronavirüs Hastalığı (Covid-19) ülkelerin birinden gelindiyse - ateş, öksürük, solunum sıkıntısı gibi belirti ve bulgular olmasa dahi- 14 gün boyunca evden çıkılmamalı.

Evden çıkmak zorunda kalındığı durumda ise, tıbbi maske takılmalı ve mümkün olduğunca toplu taşıma kullanılmamalı.

Evde yapılmsı gerekenler: Ziyaretçi kabul edilmemeli,

Mümkünse ayrı odada kalınmalı,

Oda sık sık havalandırılmalı,

Evin ortak alanlarında tıbbi maske takılmalı,

Mümkünse ayrı tuvalet ve banyo kullanılmalı,

Ayrı tuvalet ve banyo olmayan yerlerde, söz konusu alanlarda maske takılmalı ve bu mekanlar her kullanım sonrası temizlenmeli,

Eller sık sık normal sabunla yıkanmalı ve varsaa alkollü antiseptiklerle ovuşturulmalı,

Tabak, bardak, havlu gibi eşyalar ayrı kullanılmalı.

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Etiketler : Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Gündem, Yaşam, Dünya, Güncel

Paylaş
Yorumlar (20)
OĞUZ AY:karantina altına almam lazım kendimi bu virüs şaka değil bizim ülke de bile çıktıysa.
Cevap Yaz 0 1
DERİN ÖZTÜRK:evde çıkmıcam en sonunda
Cevap Yaz 0 1
TUNA MERVAN:kendimize biraz dikkat edersekk zaten çok kolay kolay geçceni sanmıyorum.
Cevap Yaz 0 0
MURAT CANSEL:özellikle kimseyle tokalaşmamalı geçici bu şeyler
Cevap Yaz 0 1
MERVE AYDIN KARA:durum ciddi uyulması lazım bu kurallara sonra iş işten geçmesin.
Cevap Yaz 0 1
DORUK:bu kurala uymak lazım kesinlikle
Cevap Yaz 0 2
ZEYNEPTEN:millet elini yüzünü yıkamıyor bu kurala mı uyacak
Cevap Yaz 0 2
SELDA ŞEN:aman dikkat ya bize gelmez diyoduk bizi de buldu illet şey
Cevap Yaz 0 1
CANER ÖZER:ne koronaymış be
Cevap Yaz 0 1
EMİRHAN:bu kurala kimsenin uyacanı sanmıyorum ama
Cevap Yaz 0 0

Manşet 

Haberler

Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Haberler
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı Haberler
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Son Dakika: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Kentte tespit edilmiş vaka yok Haberler
Son Dakika: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Kentte tespit edilmiş vaka yok
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı Haberler
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
İletişim Uzmanı, Haberler
İletişim Uzmanı, "Koronavirüsten hızlı yayılıyor" deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın Haberler
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın
AK Parti'den DEVA Partisi'ne geçen Hasan Karal için Rize'de gıyabi cenaze namazı kılınacak Haberler
AK Parti'den DEVA Partisi'ne geçen Hasan Karal için Rize'de gıyabi cenaze namazı kılınacak