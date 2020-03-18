14 gün kuralına uymayan vatandaş karantinaya alındı
Bursa'da koronavirüs salgınına karşı tüm tedbirler alınırken, tüm uyarıları rağmen yurt dışından gelerek 14 gün kuralına uymayan bir kişi gözlem altına alındı.
18.03.2020 16:34 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:34
Edinilen bilgiye göre umreden 10 gün önce Bursa 'ya gelen 76 yaşındaki bir vatandaş, 14 gün kuralına uymayarak, günlük işlerini karşılamak üzere çarşıya çıktı.
Olayı gören komşuları, vatandaşı evden dışarı çıkmaması konusunda uyardı. Tüm uyarılara rağmen, ertesi günde dışarı çıkan vatandaşı gören komşuları, bu seferde emniyet ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Yapılan ihbarı değerlendiren sağlık ekipleri ise Hıfzısıhha Kanunu'nun 284. maddesi uyarınca vatandaşı zorunlu gözlem altına aldı. Daha önce de sağlık kontrolleri yapılan vatandaşta herhangi bir bulguya rastlanılmazken, kişinin koronavirüs kuluçka süresi olan 14 günün ardından taburcu edileceği bildirildi.
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Kaynak: Bültenler
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