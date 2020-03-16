14 gün kuralına uymayanlara kötü haber
Tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüs vakalarının ardından Sağlık Bakanlığı aldığı önlemlerle diğer ülkelere örnek olmaya devam ediyor.
16.03.2020 09:18 | Son Güncelleme: 16.03.2020 09:18
Tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüs vakalarının ardından Sağlık Bakanlığı aldığı önlemlerle diğer ülkelere örnek olmaya devam ediyor.
Son zamanlarda sosyal medyada yer alan aralarında birçok ünlünün de yer aldığı ve yurt dışından gelmelerine rağmen bazı vatandaşların 14 gün kuralına uymadığı şeklinde paylaşımlara tepkiler yine sosyal medyadan geliyor.
Bazı vatandaşlar, 14 gün kuralına uymayanlara ceza verilmesi konusunda paylaşımlar yaparken, İçişleri ve Sağlık Bakanlığı'nın gelen şikayetleri değerlendireceği belirtildi.
Sağlık Bakanı Dr.Fahrettin Koca'nın umre ziyaretinden dönen bir vatandaşta korona virüs test sonucunun pozitif çıkmasını açıklamasının ardından Türkiye'deki vaka sayısıda 18'e yükseldi. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler arttırılırken, hafta sonu umreden dönen 10 bin 330 kişi Ankara ve Konya'daki 5 yurtta karantina altına alınmaya başlandı.
Korona virüs ile ilgili önlemler kapsamında bakanlıkça daha önceki günlerde de hem yurtdışı gezilerinden hemde umre ziyaretinden gelen ve evde 14 gün istirahat kuralına uyması söylendiği halde buna uymayan vatandaşlar konusunda şikayetler başladı.
Toplu açık alanlarda, kafe, kahvehaneler ve alışveriş merkezlerinde gezen bu kişiler hakkındaki şikayetlerin artması üzerine iki bakanlığın harekete geçeceği iddia ediliyor.
İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın konuyu değerlendirdiği ve bu kapsamda evde 14 gün istirahat etmesi kuralına gerektiği halde uymayanların da dışarıda yakalandığı anda karantinaya alınarak 14 gün gözlem altına alınacağı iddia edildi. - BURSA
Son zamanlarda sosyal medyada yer alan aralarında birçok ünlünün de yer aldığı ve yurt dışından gelmelerine rağmen bazı vatandaşların 14 gün kuralına uymadığı şeklinde paylaşımlara tepkiler yine sosyal medyadan geliyor.
Bazı vatandaşlar, 14 gün kuralına uymayanlara ceza verilmesi konusunda paylaşımlar yaparken, İçişleri ve Sağlık Bakanlığı'nın gelen şikayetleri değerlendireceği belirtildi.
Sağlık Bakanı Dr.Fahrettin Koca'nın umre ziyaretinden dönen bir vatandaşta korona virüs test sonucunun pozitif çıkmasını açıklamasının ardından Türkiye'deki vaka sayısıda 18'e yükseldi. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler arttırılırken, hafta sonu umreden dönen 10 bin 330 kişi Ankara ve Konya'daki 5 yurtta karantina altına alınmaya başlandı.
Korona virüs ile ilgili önlemler kapsamında bakanlıkça daha önceki günlerde de hem yurtdışı gezilerinden hemde umre ziyaretinden gelen ve evde 14 gün istirahat kuralına uyması söylendiği halde buna uymayan vatandaşlar konusunda şikayetler başladı.
Toplu açık alanlarda, kafe, kahvehaneler ve alışveriş merkezlerinde gezen bu kişiler hakkındaki şikayetlerin artması üzerine iki bakanlığın harekete geçeceği iddia ediliyor.
İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın konuyu değerlendirdiği ve bu kapsamda evde 14 gün istirahat etmesi kuralına gerektiği halde uymayanların da dışarıda yakalandığı anda karantinaya alınarak 14 gün gözlem altına alınacağı iddia edildi. - BURSA
Kaynak: İHA
Etiketler : fahrettin koca, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Güncel
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirge Yüksekova'da görüldü
Güncel
İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar
Güncel
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı
Güncel
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı
Güncel
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti
Güncel
Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı
Güncel
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi