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14 günlük karantina süresi dolan öğrenciler alkışlarla uğurlandı

İTALYA'dan, 25 Mart günü getirilerek Samsun'da yurda yerleştirilen 401 öğrenci, karantina sürelerinin dolmalarının ardından evlerine gönderildi.

08.04.2020 12:12 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:13
14 günlük karantina süresi dolan öğrenciler alkışlarla uğurlandı

İTALYA'dan, 25 Mart günü getirilerek Samsun 'da yurda yerleştirilen 401 öğrenci, karantina sürelerinin dolmalarının ardından evlerine gönderildi. Samsun Valisi Osman Kaymak ve görevliler, öğrencileri alkışlarla uğurladı.

ERASMUS eğitim programı kapsamında İtalya 'nın Roma ve Milano kentlerinde bulunan 401 öğrenci, koronavirüs salgını nedeniyle 25 Mart günü, uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Sağlık kontrollerinin ardından öğrenciler, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Yerleşkesi içinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

ALKIŞLARLA UĞURLANDI

Öğrencilerin 14 günlük karantina süreleri bugün doldu. 401 öğrenci, 19 otobüs ile evlerine gönderildi. Öğrencileri, Samsun Valisi Osman Kaymak, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç ile AFAD ve Türk Kızılay ekipleri alkışlarla uğurladı.

'HER ŞEY ÇOK İYİYDİ'

İletişim bilimi öğrencisi olan Ege Odyak, İstanbul'a ailesinin yanına gideceğini belirterek "Her şey çok iyiydi, odalarda tek başımıza 14 gün geçirdik. Her gün doktor kontrolümüz yapıldı, yemeklerimiz verildi. Evimize gittikten sonra da 14 gün karantinada kalacağız. Zaten kimsenin dışarı çıkmaması gerekiyor. Herkes evlerinde kalsın" dedi.

Tıp fakültesi öğrencisi olan Emir Ateşdağlı da karantinanın beklediğinden daha iyi geçtiğini söyleyerek, "Bize bu imkanları sağlayan devletimize çok teşekkür ediyoruz. Bize spor malzemeleri kitaplar getirildi. Kitap okuyup, spor yaptık. Şimdi ailemizle kavuşma vakti" diye konuştu.

VALİ: SABIRLA BEKLEDİLER

Samsun Valisi Osman Kaymak öğrencilerin sabırla 14 gün beklediklerini belirterek, şunları söyledi:

"İnşallah güzel günler onların olacak biz buradan onları uğurluyoruz. Buradan onları uğurlamaktan mutluyuz. Onları şehrimizde misafir ettik karantinada kaldılar. Her gün sağlık kontrolleri yapıldı. Kızılay tarafından yemekleri karşılandı. AFAD temizlik işlerini karşıladı. Çocuklarımız çok uyumlu bir şekilde bu karantina sürecine sabrettiler. Çünkü İtalya'daki daha ağır şartları gördükleri için olayın farkındalar. Buradan gerçekten sağlıklı günlere ulaşmak için çocuklarımız, millete o mesajı veriyorlar. Hepsini sağlıkla evlerine uğurluyoruz. Ben burada hizmet eden bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Otobüsleri ayarlandı, evlerine götürülecekler, bırakıp ailelerine teslim edeceğiz."


Kaynak: DHA

Etiketler: Çarşamba Havalimanı, İtalya, Samsun, Güncel
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