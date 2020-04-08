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14 günlük karantina süresi dolan öğrenciler alkışlarla uğurlandı (2)

ÖĞRENCİLERDEN DUYGULANDIRAN MESAJLARİtalya'dan 25 Mart günü getirilerek, yerleştirildikleri yurttan bugün karantina sürelerinin dolmaları üzerine evlerine gönderilen 401 öğrencinin odalarına notlar bıraktığı ortaya çıktı.

08.04.2020 17:54 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:55
14 günlük karantina süresi dolan öğrenciler alkışlarla uğurlandı (2)

ÖĞRENCİLERDEN DUYGULANDIRAN MESAJLAR

İtalya 'dan 25 Mart günü getirilerek, yerleştirildikleri yurttan bugün karantina sürelerinin dolmaları üzerine evlerine gönderilen 401 öğrencinin odalarına notlar bıraktığı ortaya çıktı.

Görevliler tarafından bulunan ve okuyanları duygulandıran notlarda yer alan bazı ifadeler şöyle:

"Sizlerin ilgi, şefkat ve sevgisi karşısında durabilecek bir virüs olduğuna asla inanmıyorum. Sizleri çok sevdik asla unutmayacağız", "Sizlerin güzel enerjisi bizleri bu kapının ardında yalnız bırakmadı teşekkür ederiz", "Bizlere anne evi konforu sağladığınız ve her zaman güler yüzlü davrandığınız için sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız", "Sizlere ne kadar teşekkür etsek az kalır, umarım her şey gönlünüzce olur, iyi ki varsınız."

Samsun Valisi Osman Kaymak öğrencilerin yazdıkları notları sosyal medya hesabından 'Samsun'daki arkadaşlarımız özveriyle çocuklarımızla ilgilendiler, onların memnuniyeti bizleri de mutlu etti inşallah bu hastalığı hep birlikte yeneceğiz' ifadeleriyle paylaştı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Samsun, İtalya, Güncel
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