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14 günlük karantinanın ardından tahliyeler başladı

- 14 günlük karantinanın ardından tahliyeler başladı Sağlık problemi olmayan kişiler tahliye ediliyor Avrupa'dan gelen Türk vatandaşlar bugün itibariyle 14 günlük karantina süresini tamamladı.

31.03.2020 16:41 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:44
- 14 günlük karantinanın ardından tahliyeler başladı
Sağlık problemi olmayan kişiler tahliye ediliyor
İSTANBUL - Avrupa 'dan gelen Türk vatandaşlar bugün itibariyle 14 günlük karantina süresini tamamladı. Sağlık problemi olmayan vatandaşlar yurtlardan tahliye ediliyor.
Avrupa'dan gelen Türk vatandaşlar karantina için getirildikleri yurtlarda 14 günlük sürecin bugün sonuna geldi. Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'nda karantina süresini tamamlayan ve sağlık problemi olmayan vatandaşlar tahliye edilmeye başladı. 14 gündür karantinada olan bazı vatandaşların yakınları yurdun önüne geldi. Tahliye edilen yakınlarını özel otomobilleriyle alan vatandaşlar yurttan ayrıldı. Yurttan çıkış yapacak olan bazı vatandaşlar için ise otobüslerin hazırda bekletildiği görüldü. Yurttan otobüslerle çıkartılan vatandaşlar evlerine gidebilmeleri için ortak ulaşım alanlarına götürülecek.
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14 günlük karantinanın ardından tahliyeler başladı

Kaynak: İHA

Etiketler: Avrupa, Genel

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14 günlük karantinanın ardından tahliyeler başladı
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