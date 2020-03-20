14 günlük karantinaya, araç ve şoför değişimi formülü

BATI Akdeniz İhracatçılar Birliği'nden (BAİB) yapılan duyuruda, Kapıkule sınır kapısından giriş ve çıkış yapacak araçların sürücülerinin, 14 günlük karantina süresi önlemini, belirlenen polis noktasında araçları değişerek aşabileceği kaydedildi. Buna göre aynı firmanın iki sürücüsünün, Bulgaristan'dan Türkiye'ye girişte bulunan polis kontrol noktasında eş zamanlı araç değişimi yapmasının onaylandığı açıklandı.

BAİB'den tüm ihracatçı ve ithalatçı üyelere yapılan duyuruda, Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nin (UND) girişimleri sonucu Kapıkule sınır kapısından ülkemize Türk sürücüler tarafından gerçekleştirilen taşımalar için iki kademeli plan oluşturulduğu belirtildi. BAİB Başkanı Ergin Civan, bahse konu duyuruda, hayata geçirilecek planın geçici olarak devreye alınacak birinci kademesinde; aynı firmanın 2 sürücüsünün, Bulgaristan'dan Türkiye'ye girişte bulunan polis kontrol noktasında belirlenen bölgede eş zamanlı araç değişimi yapmasının yetkililerce onaylandığını kaydetti.

PLANIN İŞLEME SÜRECİ

Belirlenen sürecin işleme planı ise şöyle; Bulgaristan- Türkiye sınırında giriş tarafındaki polis noktasına ulaşan firma sürücüsü, polis kontrolüne gelmeden 2-3 saat önce geliş saatini Türkiye'den gelecek diğer sürücüye bildirecek. Türkiye tarafından gelecek sürücü, Bulgaristan tarafından gelen sürücüden bilgiyi alınca Kapıkule sahasında belirlenen tampon bölgeye gitmek için, özel bir form aracılığıyla polis, tescil ve yakıt alım işlemlerini tamamlayacak. Bulgaristan tarafından gelen sürücü ile eş zamanlı olarak, Türkiye'den çıkış polis kontrol noktasında buluşacak ve sürücü değişim işlemini gerçekleştirecek.

Böylece, Bulgaristan tarafından gelen sürücü, Türkiye'ye giriş yapmadan yeni aracı alıp Avrupa güzergahına devam edecek; diğer sürücü ise Avrupa'dan gelen aracı alarak Türkiye'ye giriş işlemlerini yapacak. Bu süreçte, aynı firmanın Avrupa'dan gelen, geçerli vizesi olan ve Türkiye'de karantina sürecine dahil olmayan sürücüsünün, ilgili operasyonun Avrupa ayağını yöneteceği; daha önce Türkiye'ye giriş yapmış, karantina sürecinde olmayan ya da vizesi olmayan sürücünün (ancak pasaportu olan) de operasyonun Türkiye ayağını yöneteceği kaydedildi.

İlgili duyuruda, planın kalıcı çözüm aşamasında, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yapılacak girişlerde sürücülere koronavirüsü testi uygulaması ile birlikte, Türk sürücülerine uygulanan 14 günlük karantina zorunluluğunun kaldırılmasının hedeflendiği ve bu yönde çalışmaların devam ettiği, bu aşamanın hayata geçirilmesine kadar, sürücü değişimi uygulamasının devrede olacağı belirtildi.

Kaynak: DHA