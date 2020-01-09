Haberler » Ekonomi » 14 ilçede çiftçiler tarımsal destekleme konusunda bilgilendirildi - Ekonomi

14 ilçede çiftçiler tarımsal destekleme konusunda bilgilendirildi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 14 ilçede tarımsal desteklemelerle ilgili çiftçi bilgilendirme toplantıları yaptı.

09.01.2020 09:37 | Son Güncelleme: 09.01.2020 09:4214 ilçede çiftçiler tarımsal destekleme konusunda bilgilendirildi
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 14 ilçede tarımsal desteklemelerle ilgili çiftçi bilgilendirme toplantıları yaptı.

Toplantılara, ilçe tarım ve orman müdürleri, ziraat odası başkanları, çiftçi örgütü yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar ile üreticilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Eskişehirli çiftçilerimizin bilgi, talep ve ihtiyaçlarının hızlı ve etkin bir şekilde karşılanabilmesi ile desteklemelerden faydalanma oranlarının arttırılması amacıyla Tarımsal Desteklemeler konusunda çiftçi eğitim toplantıları gerçekleştirdik. Bu kapsamda toplantılarımıza katılan üreticilerimizin talepleri doğrultusunda; tarımsal verimliliği artırarak çiftçilerimizin bilgi ve becerilerine katkıda bulunmayı sağlayabilmek için 2020 yılında da İl ve ilçe müdürlüklerimiz aracılığıyla eğitim faaliyetlerimize devam edeceğiz. Toplantılarda ilçe müdürlüklerimizde görevli konu sorumluları tarafından "Düve Destekleri, Hayvansal Üretim Destekleri ve Tarımsal Üretim Desteklemeleri" konularında detaylı bilgiler verildi. Çiftçi bilgilendirme toplantıları, teknik personellerimizin konuyla ilgili hazırladığı bilgilendirme notlarının dağıtılmasının ardından soru-cevap bölümleriyle sona erdi" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

09:51  Koster yenileme 10 gemi ile başlayacak - Ekonomi
09:47  Securitas Türkiye'nin başkanı Murat Kösereisoğlu: Asgari ücret az, bakanlığa başvuracağız - Ekonomi
09:47  EMTİA PİYASALARI-Petrol fiyatları Bağdat saldırısıyla yükseldi - Ekonomi
09:46  Yunan armatörlere yakıt krizi için iş birliği çağrısı - Ekonomi
09:44  Brent petrolün varili 65,59 dolar - Ekonomi
22:00  İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşürsem ikna ederim - Ekonomi
21:08  Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'TürkAkım' projesine ilişkin paylaşım: Hedefimiz, ülkemizi küresel enerji merkezleri haline getirmek - Ekonomi
19:58  THY ve Pegasus, Irak ve İran uçuşlarını geçici olarak durdurdu - Ekonomi
16:30  Uzmanlar uyardı: İran Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa petrol fiyatları 100 dolara fırlar - Ekonomi
9.01.2020 09:55:21