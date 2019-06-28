28.06.2019 12:15
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14 ilde FETÖ'den yakalananlar adliyeye sevk edildi

14 ilde FETÖ

Tekirdağ merkezli 14 ilde FETÖ'nün 'Askeri mahrem yapılanmasına' düzenlenen operasyondan gözaltına alınan, aralarında albay ve binbaşının bulunduğu 24 kişi adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ merkezli 14 ilde FETÖ'nün 'Askeri mahrem yapılanmasına' düzenlenen operasyondan gözaltına alınan, aralarında albay ve binbaşının bulunduğu 24 kişi adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ merkezli 14 ilde FETÖ'nün 'Askeri mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şahıs adliyeye sevk edildi. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi birimince, Tekirdağ merkezli İstanbul , Diyarbakır , Van , Ankara , Şırnak , Manisa , Kırklareli , Hatay , İzmir , Ağrı , Erzurum , Gaziantep ve Çanakkale 'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İşlemleri tamamlanan şahıslar Tekirdağ Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Firar durumunda olan bir kişinin ise yakalanması için arama çalışmaları devam ediyor. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
Tekirdağ , 3. Sayfa

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