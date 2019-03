14. İstanbul Yarı Maratonu İçin Geri Sayım Sürüyor

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Vodafone 14. İstanbul Yarı Maratonu, 7 Nisan Pazar günü yapılacak."Gel beraber koşalım" sloganıyla gerçekleştirilecek yarış, 100'den fazla ülkeden 10 bin çipli koşucuyu bir araya getirecek.İstanbul'da Sepetçiler Kasrı'nda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ile Spor İstanbul Genel Müdürü Abdulhalim Aksu'nun katılımıyla yarı maratonun tanıtımı için basın toplantısı düzenlendi.Toplantıda açıklamalarda bulunan Göksel Gümüşdağ, 14. kez bu yarışı yapacaklarına dikkati çekerek, "Şehir maratonları tüm dünyada, gelişmiş ülkelerde şehrin vizyonu ve dünyaya tanıtımı anlamında katkıda bulunan önemli bir araç. Bizim organizasyonlarımız da bu misyona hizmet ediyor." dedi."Gel beraber koşalım" temasıyla yarışın yapılacağını anlatan Gümüşdağ, "Yarı maraton insanlarımızı spora, sağlığa davet ediyor. Artık insanlar daha aktif, daha sağlıklı yaşam tarzını benimsiyor. Bu yüzden maraton, sağlık için koş temasını işlemeye devam edecek." ifadelerini kullandı.Sporda teknolojinin önemine değinen Gümüşdağ, şunları söyledi:"Sporda teknoloji gelişiyor. Bana göre bunun en iyi örneği futbolda bu yıl yürürlüğe soktuğumuz VAR sistemidir. Aynı prensip atletizmde de geçerli. Giydiğimiz tişört üzerinden veri almaktan, performans ölçen kol bantlarına kadar teknoloji koşu sporlarında hayatımıza girmiş durumda. Maratonda teknolojik yenilikler bu yüzden çok önemli. Her sene daha fazla koşucu, katılımcı görmek istiyoruz. İlk bahardan yaza girerken herkesi maratona bekliyoruz."Aksoy: "Dünyanın en iyi 11 maratonundan biri oldu"Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone olarak çok geniş kitlelere ulaşan spor dallarına öncelik verdiklerine dikkati çekerek, "Maraton bu anlamda önemli yer tutuyor. İstanbul'un global marka olmasına katkıda bulunmaktan mutluyuz. Maratonun İstanbul'un global şehre dönüşmesinde de önemli mihenk taşı olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.Vodafone 14. İstanbul Yarı Maratonu'nun geçen yıl olduğu gibi bu sene de tarihi yarımadada koşulacağını anlatan Aksoy, şunları kaydetti:"Dünyada çok sayıda geleneksel koşu var. Yarı maratonlar da dünyanın en hızlı büyüyen spor dalı olarak biliniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle bu sene yarı maratonu daha da büyüttük, altın kategoride koşuluyor. Dünyanın en iyi 11 maratonundan biri oldu. Olimpiyatlar için de eleme koşusu haline geldi. Başarılarıyla da gurur kaynağı oldu. Bu sene 'sağlık için koş' temasıyla yapacağız. Sağlıklı yaşam için koşan insan sayısı artıyor. Kilometreler, rekorlar gündeme geldiğinde insanlar temkinli davranıyor. Herkese 'mutlaka gel, hem şehrin tanıtımına hem kendi sağlığına katkıda bulun' diyoruz."Çintimar: "Atletizm adına büyük kazanım"Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ise daha önce farklı isimlerle koşulan maratonun 2010'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi himayesinde yapıldığını ve büyüyerek bugüne geldiğini aktardı.Çintimar, "Yeni açıklanan olimpiyat kotalarında yarı maratonlar, en yüksek puanı veren yarışlardan oldu. İstanbul Yarı Maratonu da önemli. On binleri geçen çipli koşucu sayısıyla dünyadaki yerini sağlamlaştırdı. Ülkemizin çok önemli spor markalarından biri oldu. Atletizm adına büyük kazanım." diye konuştu.Geçen yılki yarışta kadınlar kategorisinde elde edilen derecenin uzun süre dünya listesinde kaldığını hatırlatan Çintimar, "İnşallah bu yıl erkeklerde ve kadınlarda dünyanın en iyi derecelerini izleyebiliriz. Dünyanın en iyi zamanını hedefleyen sporcular da gelecek." ifadesini kullandı.Yarı maratonun, dünyadaki diğer organizasyonların üzerine çıkması için kriterlerden birinin de seyirci ilgisi olduğuna dikkati çeken Çintimar, bütün İstanbulluları yarışı izlemeye davet etti.Spor İstanbul Genel Müdürü Abdulhalim Aksu da iddialı elit sporcuların yarışa katılacağını belirterek, "Hedeflerimizden biri derece olarak geçen seneki rekorun altında bir başarıyı yakalayabilmek. Erkeklerde 59 dakika 50 saniye ve kadınlarda bir saat 6 dakikanın altında dereceler hedefliyoruz. 37 yabancı olmak üzere 45 elit atlet bekliyoruz. Geçen senenin birincileri de yarışacak. Kadınlarda iddialı isimlerimiz var." değerlendirmesinde bulundu.Yarışlarda ortaya çıkan atıkların nasıl değerlendirildiği sorusuna Aksu, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Hanımefendinin sıfır atık projesini biz de uygulamaya gayret ediyoruz. Poşetleri beze dönüştürdük. Geri dönüşüm ürünlerinin kullanımı artarak devam ediyor. Pet şişelerin kapaklarını atmıyoruz." cevabını verdi.Yarışlar 3 kategoride yapılacak21 ve 10 kilometrelik parkurlarda gerçekleştirilecek yarışlar; yarı maraton, 10 kilometre ve business kategorilerinde yapılacak.Maratonda bu yıl ilk kez uygulanacak "pace kapıları" sistemi, koşucuların tempo tutmasına destek sağlayacak. Yeni uygulanacak sisteme göre her koşucu, kayıt esnasında kişisel tahmini yarış bitirme süresini sistem üzerinden seçebilecek.Vodafone 14. İstanbul Yarı Maratonu'nda, kadınlar kategorisinde 2017'de 1.06.19'luk derecesiyle parkur rekorunu kıran Kenyalı Ruth Chepngetich ve erkekler kategorisinde 2018'de 59.50'lik derecesiyle rekor kırarak Türkiye'yi bir saatin altında yarı maraton koşulan 17 ülkeden biri yapan Etiyopyalı Amedework Walelegn de yer alacak.Organizasyonun kayıtları 29 Mart Cuma günü tamamlanacak. Yarışlara katılmak isteyenler 75 lira ödeyerek kayıt yaptırabilecek.