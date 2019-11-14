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14 Kasım 2019 Star Yayın Akışı

14 Kasım 2019 Perşembe günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

14.11.2019 06:45 | Son Güncelleme: 14.11.2019 06:4514 Kasım 2019 Star Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

01:30 Wonder Woman

02:50 Sevdim Seni Bir Kere

03:15 Sevdim Seni Bir Kere

03:50 Ufak Tefek Cinayetler

04:15 Ufak Tefek Cinayetler

05:20 Kiralık Aşk

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10:45 Çocuk

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Haber

20:00 Kardeşim Benim

22:30 Sevgili Geçmiş


ufak tefek cinayetler dizisi, Star, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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