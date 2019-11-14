14 Kasım 2019 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Spor Artı
02:00 Futbol Aklı
04:00 A Milli Futbol Takımı Özetler
05:20 İngiltere Premier Lig Özetler
05:55 Takvim Yaprakları
06:00 Avrupanın Paslaşması
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 A Milli Futbol Takımı Özetler
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:50 A Milli Futbol Takımı Goller
11:00 Spor Manşet
12:10 Efsanelerin İzinde
12:15 Set Sayısı
13:00 Spor Bülteni
13:30 Avrupa Yolunda
14:00 Spor Stüdyosu
14:00 TBMM-TV
15:20 Spor Atlası
15:30 Spor Bülteni
16:00 Gündem Futbol
17:00 Spor Akşamı
17:30 Maça Doğru
20:00 Spor Merkezi
20:45 Devre Arası
21:00 Spor Artı
21:45 Maçın Ardından
23:45 UEFA EURO 2020 Eleme Karş.
23:45 Türkiye - İzlanda