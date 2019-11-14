14 Kasım 2019 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Elimi Bırakma

02:50 Aileler Yarışıyor

04:20 İyilik Kulübü

04:55 Misafirim Var

06:00 Seksenler

07:05 İncir Ağacı

08:15 Kalk Gidelim

11:35 1'de Bugün

11:45 İmparatoriçe Ki

13:00 Aileler Yarışıyor

15:00 1'de Bugün

15:10 İncir Ağacı

17:00 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Elimi Bırakma