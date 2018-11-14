14 Kasım 2018 Çarşamba 13:44



14 Kasım 2018 Çarşamba 13:44

AK Parti Denizli Kadın Kolları üyeleri, 14 Kasım Diyabet Günü dolayısıyla kentte yürüyüş düzenledi.Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda başlayan yürüyüşte kadın kolları üyeleri, ellerindeki "Hareketli ol, diyabet olma", "Doğru beslen, diyabeti yen" yazılı pankartlarla 15 Temmuz Delikliçınar Şehitleri Meydanı'na yürüdü.AK Parti Denizli İl Kadın Kolları Başkanı Nurcan Dalbudak, burada yaptığı açıklamada, diyabetin zamanında ve iyi tedavi edilmediğinde tüm sistemlerde bozukluğa yol açabildiğini dile getirdi.Dünyada 425 milyon diyabetli yetişkin olduğuna dikkati çeken Dalbudak, şöyle devam etti:"Diyabet, zamanında tedavi edilmediğinde tüm sistemlerde bozukluk yol açabilmektedir. Özellikle hipertansiyon, obezite, aile öyküsünün varlığı tip iki diyabet gelişimi için birinci sırada hazırlayıcı etkenleri oluşturmaktadır. Diyabet açısından risk grupları birliğini hastalığın ilerlemesi önlenmediğinde hasta sayısı artmakta başta kalp krizi, bebek etmez, göz sorunları, ayak yaraları ve ampütasyonları gibi ciddi komplikasyonlar görülmektedir. Bu vesileyle diye bütün verdiği zararların neler neler olduğunu mikro ölçekte ailede hem de makro ölçekte toplumda farkındalık artırmak için bu etkinlikte gerekli birinci oluşturmasını diliyoruz."Yürüyüşe, AK Parti Merkezefendi İlçe Başkanı Öznur Şen, AK Parti Pamukkale İlçe Başkanı Zehra Karabay ile kadın kolları üyeleri katıldı.