Bayburt
Sağlık Müdürü İlker Hancı, Bayburt Devlet Hastanesi bünyesindeki diyabet okulundan, diyabet hastası ve yakınlarının talep etmeleri halinde hizmet aldığını belirtti.
Hancı, "14 Kasım Dünya Diyabet Günü
" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, günümüzde 425 milyondan fazla insanın diyabetle yaşadığını ifade etti.
Bunların çoğunun, düzenli fiziksel aktivite, sağlıklı ve dengeli beslenme, sağlıklı yaşam ortamlarının teşvik edilmesi yoluyla hastalığa yakalanma riskinin büyük oranda önlenebilir olduğu Tip 2 diyabetli bireyler olduğuna dikkati çeken Hancı, şöyle devam etti:
"Ailelerin, Tip 2 diyabet için değiştirilebilir risk faktörlerini önlemede kilit rolü vardır ve sağlıklı bir yaşam tarzını yaşamak için eğitim, kaynaklar ve uygun ortamlarla desteklenmelidirler. Hala diyabetle yaşayan 2 kişiden biri tanı almamıştır ve bu bireylerin çoğu Tip 2 diyabetlidir. Diyabetin komplikasyonlarını önlemek ve sağlıklı sonuçlara ulaşmak için erken tanı ve tedavi önemlidir. Tüm aileler diyabet hastalığından potansiyel olarak etkilenmektedir ve bu nedenle her tür diyabet için belirti, semptom ve risk faktörleri hakkında farkındalık erken teşhis etmede hayati öneme sahiptir."
Hancı, diyabet bakımında aile desteğinin, diyabetli insanlar için sağlık sonuçlarının iyileştirilmesinde önemli etkiye sahip olduğunun kanıtlandığını vurgulayarak, "Bu nedenle diyabetli bireyler ve aileleri için yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek bu hastalığın duygusal yöndeki olumsuz etkisini azaltmak amacıyla sürekli diyabet tedavisi ve desteğinin erişilebilir olması önemlidir." ifadesini kullandı.
Hancı, 2011 yılından itibaren Sağlık Bakanlığı
tarafından toplumda diyabet farkındalığını artırarak gelecek nesilleri diyabetten korumayı ve tanı alan hastalara sunulan diyabet bakım kalitesinin yükseltilmesini, komplikasyonların ve diyabete bağlı ölümlerin azaltılmasını amaçlayan "Türkiye
Diyabet Programı 2015-2020"nin uygulandığına işaret ederek, şunları kaydetti:
"Türkiye Diyabet Programı 2015-2020'de diyabet hastalığı ile ilgili genel bilgiler özetlenmiş, diyabetin dünyada ve Türkiye'de mevcut durumu ortaya konmuş ve diyabetle etkin mücadele edilebilmesi için ulaşılması gereken 5 amaç belirlenmiştir. Bu amaçlar etkin diyabet yönetimi için politika geliştirmek ve uygulamak, diyabetin önlenmesini ve erken tanı konmasını sağlamak, diyabet ve komplikasyonlarının etkin tedavisini sağlamak, çocukluk çağında diyabet bakım ve tedavisini geliştirmek, Tip 2 diyabet ve obeziteyi önlemek ve diyabet ve diyabet programını etkin izlemek ve değerlendirmektir. İlimizde Bayburt Devlet Hastanesi bünyesinde diyabet okulumuz mevcut olup diyabet hastası ve yakınları talep etmeleri halinde bu okulumuzdan hizmet almaktadırlar. Diyabet okulumuzdan 2018 yılında 38, toplamda ise 108 kişi mezun olmuştur."