14 Kasım 2018 Çarşamba 12:06



14 Kasım 2018 Çarşamba 12:06

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Bayraktaroğlu, Dünya Sağlık Örgütü raporlarında kronik hastalıkların, dünyadaki tüm ölümlerin yüzde 60'ından sorumlu olduğunu hatırlattı.Sağlık harcamalarının yüzde 83'ünün kronik hastalıklara yapıldığını dikkati çeken Bayraktaroğlu, şunları kaydetti:"Kronik hastalıkların değiştirilebilir faktörleri içinde şeker hastalığı ve kan şekerinin kontrolü önde gelen faktörlerden biridir. Diyabet, yaşam tarzımızın değişmesi, fiziksel aktivitemizin azalması ve obezitenin de artmasıyla prevelansı ve önemi giderek artmaktadır. Ayrıca kronik ve ömür boyu süren bir hastalıktır. Ayrıca dünyadaki bulaşıcı olmayan en yaygın hastalıktır ve ölümlerin beşinci sıradaki nedenidir."