14 Kasım 2018 Çarşamba 13:44



14 Kasım 2018 Çarşamba 13:44

Batman'ın Sason ilçesinde 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla konferans düzenlendi.Aile Destek Merkezi'ndeki konferansta konuşan Sason Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Yavuz Karahan, diyabet hastalığının önemine değindi.Karahan, şöyle konuştu:"Diyabet hastalığı, kandaki şeker düzeyini dengeleyen insülin hormonunun; eksikliği veya yeterince salgılanmasına rağmen, vücutta kullanılamaması sonucu oluşan kronik metabolizma bozukluğudur. Bu hastalığa yakalanmamak için günde en az yarım saat düzenli yürüyüş yapmak, şekerli, yağlı, karbonhidratlı yiyeceklerden uzak durulması gerekiyor."