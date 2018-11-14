14 Kasım Dünya Diyabet Günü

14 Kasım 2018 Çarşamba 13:45



14 Kasım 2018 Çarşamba 13:45

AK Parti Hatay, Mersin ve Osmaniye İl Kadın Kolları üyeleri tarafından, 14 Kasım Diyabet Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.AK Parti Hatay Kadın Kolları İl Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte katılımcılar, Antakya Atatürk Stadyumu önünden Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Parkı'na kadar yürüdü.Ellerindeki dövizlerle diyabete dikkati çeken partililer, vatandaşlara mavi balon dağıttı, yeşil elma ikramında bulundu.AK Parti Hatay İl Başkanı İbrahim Güler, buradaki konuşmasında, diyabetin, zamanında ve iyi tedavi edilmediğinde tüm sistemlerde bozukluğa yol açabildiğini belirtti.Uluslararası Diyabet Federasyonunun 2017 verilerine göre dünyada 425 milyon diyabetli yetişkin olduğunu kaydeden Güler, "Bu vesileyle diyabetin verdiği zararların neler olduğuna mikro ölçekte ailede, makro ölçekte de toplumda farkındalığı artırmak adına, bu etkinliğin gerekli bilinci oluşturmasını diliyoruz." dedi.MersinMersin'de AK Parti İl Kadın Kolları tarafından düzenlenen yürüyüş de renkli görüntülere sahne oldu.Kuvayı Milliye Caddesi'nde yürüyüş yapan partililer, üzerinde "Dengeli beslen", "Hareket et", "Diyabetten korun", "Hareketli ol diyabet olma" yazılarının bulunduğu dövizler taşıdı.Yürüyüş, AK Parti Akdeniz İlçe Başkanlığı önünde son bulurken, grubu, parti binası önünde bekleyen çocuklar karşıladı.Partililer de yürüyüş boyunca ellerinde taşıdıkları balonları çocuklara hediye etti.AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Aysel Mavioğlu Öner, buradaki konuşmasında, diyabete yönelik farkındalığı artırmak adına yaptıkları etkinliğin amacına ulaşmasını temenni ettiklerini söyledi.OsmaniyeOsmaniye'de, AK Parti İl binasında toplanan partililer, ellerindeki döviz ve pankartlarla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.Grup adına konuşma yapan AK Parti Osmaniye İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Öztürk, diyabetin insan ve toplum sağlına verdiği zarar konusunda farkındalık oluşturmak adına yürüyüş düzenledikleri söyledi.Konuşmanın ardından partililer, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan stantta kan ölçümü yaptırdı.