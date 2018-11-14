14 Kasım Dünya Diyabet Günü

AK Parti
Kadın Kolları üyeleri, "14 Kasım Diyabet Günü" dolayısıyla hastalık hakkında toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla İzmir
, Aydın
ve Manisa
kent merkezlerinde yürüyüşler düzenledi.
AK Parti İzmir Kadın Kolları üyeleri, 14 Kasım Diyabet Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı
'nda bir araya geldi. Burada oluşturulan kortej, "Hareketli Ol, Diyabet Olma" yazılı pankart eşliğinde Konak
Meydanı'na kadar yürüdü.
Yürüyüş sırasında, "Doğru beslen, diyabeti yen", "Hareket et", "Diyabetten korun" yazılı dövizler açan AK Parti'li kadınlar, mavi balonlar taşıdı.
AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, yaptığı açıklamada, diyabetin zamanında ve iyi tedavi edilmediğinde tüm sistemlerde bozukluğa yol açabildiğine dikkati çekti. Dünyada 425 milyon diyabetli yetişkin olduğuna dikkati çeken Büyükdağ, "Bu demektir ki her 11 kişiden 1'i diyabet hastasıdır. Diyabet açısından risk grupları belirlenip hastalığın ilerlemesi önlenemediğinde hasta sayısı artmakta, başta kalp krizi, böbrek yetmezliği, göz sorunları, ayak yaraları ve ampütasyonları gibi ciddi komplikasyonlar görülmektedir." dedi.
İzmir'in Ödemiş
ilçesinde de AK Parti Kadın Kolları üyeleri ile çok sayıda partili, Salı Pazarı'nın kurulduğu alandan başlayarak Hükümet
Meydanı'na kadar yürüdü. İlçe Sağlık Müdürlüğünün meydanda kurduğu standı ziyaret eden AK Parti'li kadınlar, balon ve dergi dağıttı.
Aydın
AK Parti Aydın Kadın Kolları Başkanlığınca Kent Meydanı'nda organize edilen etkinlikte bir araya gelenler, "Kahvaltıyı atlama, hayatı ıskalama", "Doğru beslen, diyabeti yen" yazılı pankart ve dövizlerle Adnan Menderes
Bulvarı'ndan yürüdü.
Yürüyüşün ardından gazetecilere açıklama yapan AK Parti Aydın Kadın Kolları Başkanı Duygu Göğde, diyabet hastalığına dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla etkinliği düzenlediklerini belirtti.
Yürüyüşe, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen
de katıldı.
Manisa
AK Parti Manisa Kadın Kolları üyeleri de "14 Kasım Diyabet Günü" dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı
'nda toplandı.
AK Parti'li kadınlar hastalığa dikkati çekmek için mavi balon taşıyıp yakalarına mavi kurdele taktı. AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yardımcısı Merve Asuman Ünal, burada yaptığı açıklamada, diyabet hastalığı konusunda toplum bilincini artırmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini dile getirdi.
Etkinliğe, Manisa Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Leyla Arıcı, Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürü Müjde İlgün ve Yunusemre
İlçe Sağlık Müdürü Ümit Atman da katıldı.
Ak Parti
14 Kasım 2018 Çarşamba 15:47